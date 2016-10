Calor intensa i fortes tempestes en un mes de setembre molt irregular

A l'inici del mes Roquetes va registrar una temperatura rècord mai vista durant el setembre

Calor intensa -sobretot a les Terres de l'Ebre- els primers dies de mes, i fortes tempestes els últims 10 dies, és el que ha caracteritzat la meteorologia d'aquest mes de setembre a la demarcació de Tarragona. Per una banda, entre el 4 i el 7 de setembre es van registrar temperatures rècord absolutes a alguns punts de les Terres de l'Ebre. El dia 5 Roquetes va registrar una màxima de 41,5 graus, la temperatura més elevada des que es tenen dades -l'any 1905- durant el mes de setembre. Al llarg de l’episodi, 106 de les 135 estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) de tot Catalunya amb més de 10 anys de dades van registrar la temperatura màxima més alta de la seva sèrie en un mes de setembre.



Per altra banda, entre el dia 8 i el 15, hi va haver tempestes localment importants a la demarcació. El dia 13 hi va haver precipitacions molt intenses en alguns punts, mentre que a partir del dia 17 la situació va tornar a ser similar. Sobretot el dia 23, coincidint amb Santa Tecla, hi va haver fortes tempestes causades pel pas d'un front atlàntic. La precipitació va ser molt intensa en alguns moments, superant-se els 20 mil·límetres en 30 minuts a 20 estacions de la XEMA ubicades, entre d'altres, al litoral i prelitoral tarragoní. Durant el dia es van superar els 40 litres en 30 minuts en diversos punts de la demarcació. La pluja va provocar algunes esllavissades al Baix Camp, com a la carretera T-3221 entre Almoster i La Selva del Camp. A municipis com Riudoms (Baix Camp) hi van caure 23 litres en mitja hora, i a Ulldemolins (Priorat), 21.