La cursa entre vinyes del Priorat congrega 500 corredors de 12 països

Als punts d'avituallament es servia vi de la DO Montsant i DOQ Priorat

Actualitzada 02/10/2016 a les 20:00

Més de 500 corredors han participat a la 3a edició de la Marató del Priorat consolidant els objectius de la iniciativa que són combinar l'esport, l'enoturisme, el vi català i la cultura en temps de verema. Així mateix, en aquesta edició s'ha incrementat notablement la representació de corredors de països estrangers, fins a 12 diferents, incloent Suècia, EUA i Mèxic, entre d'altres.



L'associació Dracsrunners, organitzadors de la cita esportiva, han fet una valoració molt positiva quant al nombre de corredors que han participat de la cursa, superant els participants de les dues primeres edicions. Més de 500 "runners" de 12 països diferents han participat a la mitja i a la marató, un esdeveniment que no només vol posar en valor la pràctica esportiva de muntanya, sinó també el vi català i tots els seus atributs culturals i socials.



Un any més, la col·laboració de 18 cellers elaboradors del Priorat ha estat fonamental per assegurar que la jornada hagi estat molt satisfactòria tant per als participants com per als acompanyants. Els corredors han valorat molt especialment l'atenció de tots els punts d'avituallament on se servien aigua, begudes isotòniques, aliments energètics i vi de la DO Montsant i la DOQ Priorat.



La gastronomia, el vi, l'acompanyament musical i les actuacions artístiques de diferents grups han convertit la cita en un esdeveniment de referència més enllà del Priorat que, l'any vinent, tornarà a celebrar-se a principis d'octubre, coincidint amb la campanya de la verema per mostrar a tots els participants i acompanyants l'atractiu paisatgístic d'una comarca única al país, que opta a formar part de la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO.



Els guanyadors de la cursa, en les seves dues modalitats, han estat:



En la categoria masculina

Albert Giné Cid – Roquetes – 3h 30min 31 segons

Hugo Figueras Blanco – Cervera – 3h 37min 35 segons

Marc Puig Catalan – L’Estany – 3h 38min 39 segons



En la categoria femenina

Ariadna Martin Jimenez – Reus – 4h 29min 18 segons

Estefania Guinovart Rodríguez – Cambrils – 4h 49min 41 segons

Bozena Kosinska – Warszawa – 4h 52min 6 segons



MITJA

En la categoria masculina

Mikel Besora Susaño – Reus – 1h 38min 52 segons

Álvaro Jumilla González – L’Hospitalet de l’Infant – 1h 40min 18 segons

Enric Caballé Andreu – Riudecanyes – 1h 43min 8 segons



I en la categoria femenina

Judit Francín Daimiel – Tarragona – 1h 59min 50 segons

Àngels Centelles Cardona – La Sènia – 2h 7min 28 segons

Chie Hiraoka – Sant Fost de Campsentelles – 2h 8min 8 segons