Empar Moliner rep el títol de Vidriera d'Honor

L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet ha atorgat el reconeixement a la periodista durant la tercera Festa del Vidre Artesà.

Redacció

Actualitzada 02/10/2016 a les 19:52

L'escriptora i periodista Empar Moliner ha estat guardonada amb el premi Vidriera d'Honor, atorgat per l'ajuntament de Vimbodí i Poblet, en el marc de la tercera edició de VITRUM, la festa del vidre artesà. Durant l’acte, Moliner ha participat de la fira acceptant la proposta de bufar la canya del vidrier.



Empar Moliner es converteix, així, en la primera persona en rebre aquest títol honorífic durant la festa artesanal. L’alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Güell, ha destacat l’aportació de la periodista i la seva claredat a l’hora d’expressar les seves opinions, i ha remarcat el reconeixement que l’ajuntament pretén donar, amb aquest guardó, a persones o entitats compromesos amb l’aportació a la cultura, el lleure i l’arrelament del país



En l’acte, a més de l’alcalde i els regidors del consistori vimbodinenc, hi ha participat Jordi Baiget, Conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat. Per a l’alcalde, la presència de Baiget i de la pròpia Empar Moliner, donen prestigi al VITRUM.