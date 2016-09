La Cursa Hol·la Genís arriba a la 3a edició per seguir lluitant contra el càncer infantil

L'esdeveniment tindrà lloc el proper 9 d'octubre a partir de les 9.45h

Redacció

Actualitzada 30/09/2016 a les 13:29

Un any més el Morell es prepara per la Cursa Hol·la Genís, que enguany arriba a la seva tercera edició. L’objectiu de l’esdeveniment, impulsat per la família d’en Genís Sánchez el 2013, és recaptar fons per seguir lluitant contra el càncer infantil. L’edició de la cursa d’enguany tindrà lloc el 9 d’octubre a les 9.45h i comptarà amb quatre modalitats: cursa de 5 i 10 quilòmetres, caminada de 4 quilòmetres i cursa infantil. En la jornada també hi haurà diversos actes d’animació paral·lels, així com un sorteig de diversos premis.



Sota el lema ‘La victòria és la cura’, la III Cursa Hol·la Genís vol assolir la màxima participació possible per recaptar una important suma econòmica que ajudi a lluitar contra el càncer infantil. Els diners es destinen íntegrament a l’Obra Social de Sant Joan de Déu, a la Casa Ronald McDonald de Barcelona i a Make a Wish Spain.



L’objectiu d’enguany és superar el nombre de participants de l’edició passada, que va comptar amb 891 inscrits, i aconseguir així una major recaptació que els darrers anys. El 2013 es van aconseguir recollir 16.423,54 euros amb un festival solidari, el 2014 se’n van recaptar 21.900,15; i el passat 2015 19.413. A més de la cursa, Hol·la Genís també mcompta amb activitatsal llarg de l’any de més petit format.