La Canonja continuarà congelant els impostos i les taxes municipals

El consistori també ha aprovat inicialment les bases per a la concessió de subvencions de suport a l'activitat comercial i empresarial

Actualitzada 30/09/2016 a les 12:02

La Canonja seguirà amb la política de congelació de tributs un any més. Així ho ha decidit l’Ajuntament del municipi, que ha aprovat per unanimitat de tots els grups la modificació de diverses ordenances fiscals pel 2017 en el ple ordinari del dijous 29 de setembre, que inclouen la congelació dels impostos i les taxes municipals.



Per altra banda, també s’han aprovat inicialment les bases per a la concessió de subvencions de suport a l’activitat comercial i empresarial, destinades a la implantació d’establiments comercials a la Canonja.



També s’ha fet una modificació del pressupost vigent que facilitarà diverses i importants inversions, com l’execució de les voreres del carrer del Pilar i el tram final del carrer Marina, la pavimentació de la rambla de Collblanc en el tram de l’institut al camp de futbol, la construcció del parc públic avinguda de la Pineda/carrer de les Dues hortes, la remodelació del parc infantil de Rec de Bardina o la reforma del bar i nou accés a la piscina del poliesportiu municipal. També facilitarà la redacció dels projectes de rehabilitació dels edificis de l’Orfeó i el Casino, així com la construcció del rocòdrom a l’aire lliure darrera el poliesportiu i els acabats nous vestidors del camp de futbol.



En la mateixa modificació s’ha habilitat una partida de per donar servei d’assessorament jurídic i acompanyament en l’adopció de polítiques socials d’habitatge. La regidoria d’hisenda també va proposar l’aprovació del compte general del 2015 que fou aprovat per tots els grups

Per altra banda, la regidora de l’ajuntament Sílvia Sola Clua, del PSC, va fer oficial la renúncia al seu càrrec i va explicar les raons que la han portat a prendre aquesta decisió. Els portaveus dels diferents grups i l’alcalde van transmetre-li diverses mostres de reconeixement de la seva tasca.