Els Xiquets d'Hangzhou aixequen castells de 7 a Salou

Els xinesos han visitat el Patronat de Turisme del municipi

Redacció

Actualitzada 30/09/2016 a les 13:50

La primera i única colla castellera de la Xina, els Xiquets d'Hangzhou, han visitat avui el Patronat de Turisme de Salou i han aixecat castells al passeig Jaume I del municipi. La colla castellera ha tornat després de 4 anys a la capital de la Costa Daurada després, on els ha rebut l'alcalde, Pere Granados, i el regidor de Turisme, Benet Presas, a més del president de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, Joan Ibarra, entre d'altres autoritats.



Granados i el propietari de l’empresa tèxtil que apadrina la colla, Qian Anhua, s’han intercanviat obsequis protocol·laris. Tot seguit, la colla xinesa ha aixecat castells de set, com per exemple el 2 de 7, el 4 de 7, el 3 de 7, a més d’un pilar de 5. Els castellers, que s’allotgen a Salou, participaran en el Concurs de Castells de Tarragona aquest dissabte 1 d’octubre a la Tarraco Arena Plaça (TAP).



La colla Xiqueta de Hangzhou, apadrinada per la Colla Vella dels Xiquets de Valls, es va crear fa sis anys a la colònia tèxtil Antex, a la ciutat xinesa de De Qing, situada a l’est del país. L’empresari tèxtil xinès Qian Anhua havia conegut el món casteller en un viatge a Catalunya l’any 2011 i va decidir importar-los a la seva terra. La colla ha arribat a descarregar, en una mateixa diada, el 3 de 8, el 2 de 7 i el 5 de 7. Demà dissabte, però, podrien donar un salt qualitatiu si finalment acaben intentant i assolint el seu primer castell de nou pisos.