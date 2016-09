Els afectats per la Cooperativa votaran en assemblea si es querellen

El dia 16 d’octubre decidiran si s’adhereixen a la causa judicial oberta contra els dirigents de l’entitat

Els afectats per la fallida de la Cooperativa Agrícola de Cambrils podrien sumar-se a la causa judicial oberta contra els responsables de l’entitat. La Plataforma d’Afectats celebrarà una assemblea el diumenge 16 d’octubre, a dos quarts d’onze del matí i al Casal Municipal de Gent Gran, per tal de debatre aquesta possibilitat.



En cas que el vot de l’assemblea fos afirmatiu, la plataforma s’adheriria a la querella presentada per un grup de sis socis afectats i que va ser acceptada a tràmit el passat mes de març pel jutjat d’instrucció número 3 de Reus. La denúncia presentada pels sis socis acusa deu dels dirigents de l’organització agrícola d’un presumpte delicte d’administració deslleial. En concret, la querella apunta al director general de la Cooperativa, Josep M. Siuró, al director gerent, Xavier Mas, al president del Consell rector, Jaume Baiges, així com a set persones més (cinc interventors de comptes, al secretari del Consell rector i al tresorer). En concret a Josep M. Escrivà Sabaté, Pau Serra, Josep M. Escoda, Josep M. Domingo Espolet, Andreu Mas Coll, Jaume Solana i Agustí Massagué.



A banda del presumpte delicte d’administració deslleial, els acusen de suposades coaccions, falsedat documental i falsedat en document mercantil. Els querellants van demanar, com a mesura cautelar, el dipòsit d’una fiança d’1.100.000 euros de forma solidària i que, en cas de no fer-se efectiva, es dictés l’embargament dels seus béns. El grup de querellants suma un perjudici de 933.059 euros que, en conjunt, la fallida de la secció de crèdit els ha ocasionat. La Plataforma d’Afectats per la fallida de la Cooperativa Agrícola de Cambrils supedita la decisió d’afegir-se a la demanda als recursos econòmics que aconsegueixi obtenir per afrontar les despeses.



A l’agost, els afectats per la fallida van començar a cobrar el 46,4% dels estalvis que tenien retinguts des del desembre. En els darrers anys, la cooperativa s’havia endeutat fins a 9,5 milions d’euros amb la seva secció de crèdit. Un fet que, combinat amb la manca de liquiditat de l’entitat, la va portar a fer fallida. Finalment, però, l’entitat va evitar el concurs de creditors després que el jutge validés l’acord de refinançament presentat.