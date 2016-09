Demanen tres anys de presó per a l'exalcalde de Torredembarra

També es demanen dos anys per a l'exregidor de Platges Pere Font i per a l'excap local de CDC Gerard Montserrat

Actualitzada 30/09/2016 a les 18:04

La fiscalia demana tres anys de presó per a l'exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué Pere, i dos per a l'exregidor de Platges, Pere Font, i per a l'excap local de CDC, Gerard Montserrat, per prevaricació, frau i exaccions il·legals.



Segons l'acte del jutjat número 1 del Vendrell, la fiscalia anticorrupció demana aquestes penes en la peça separada número 4 de l'anomenat cas Torredembarra, que consta de deu peces. En concret, en aquest cas es jutja l'adjudicació dels xiringuitos de les platges de Torredembarra sota el mandat de l'alcalde Masagué de forma presumptament il·legal a Gerard Montserrat, en aquell temps cap local de CDC.



A més dels tres anys de presó, la fiscalia anticorrupció demana una pena d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic de deu anys per a l'exalcalde i de nou anys per a Font i per a Montserrat. Sobre responsabilitats civils, tant el Ministeri Públic com l'acusació particular, exercida per l'Ajuntament de Torredembarra, demanen el reemborsament de les quantitats abonades pel consistori per al subministrament dels xiringuitos.



El jutge cita els acusats el pròxim 5 d'octubre per notificar-los l'acte d'obertura de judici oral, lliurar-los còpia dels escrits d'acusació i el requeriment perquè prestin fiança en el termini d'una audiència. El jutge ja considera cobertes les responsabilitats de Masagué i Font en haver presentat fiança en altres peces i imposa 30.000 euros de fiança a Montserrat.



Les acusacions també demanen el sobreseïment provisional per a l'empresari fins ara investigat com a sospitós d'haver intervingut perquè l'empresa Promosport, vinculada a Montserrat, aconseguís l'adjudicació de tres xiringuitos de Torredembarra.