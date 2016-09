Adjudicades les obres de millora de la carretera de Reus a Cambrils per 1,4 milions d'euros

L'objectiu d'aquesta actuació és afavorir la seguretat viària i la fluïdesa de la circulació amb la construcció de dues rotondes i la reordenació d'accessos

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat, per un import d’1,4 milions d’euros, les obres de millora de la carretera TV-3141 que comunica Reus amb Cambrils. Aquests treballs tenen l’objectiu d’afavorir la seguretat viària i la fluïdesa de la circulació a través de la construcció de dues rotondes i la reordenació d’accessos. Es preveu que les obres s’iniciïn a finals d’any i tinguin un termini d’execució de 9 mesos.



La TV-3141, que pertany a la xarxa comarcal, discorre des del Santuari de Misericòrdia, a Reus, fins a l’N-340, a Cambrils. En un primer tram, d’uns 500 metres, fins a l’autovia T-11, té característiques urbanes. A partir d’aquest punt és una via interurbana: un tram inicial d’uns 2,5 quilòmetres se situa al terme municipal de Reus i després, durant uns 4,5 quilòmetres, al de Cambrils.



Actuació integral amb una primera fase a Reus



El Departament de Territori i Sostenibilitat preveu fer una actuació global de millora a aquesta carretera, que compta amb un trànsit intens amb prop de 8.500 vehicles per dia a Cambrils i més de 10.000 a Reus. L’obra integral, que suposa una inversió de 9 milions d’euros, consistirà en la construcció de rotondes, la reordenació d’accessos i l’eixamplament de la calçada.



El Departament impulsa en aquests moments una primera fase a Reus, la qual abasta dos quilòmetres i consisteix en la construcció de dues rotondes, una intersecció central amb tercer carril i diversos vials de connexió. També es reordenaran els accessos a la via i es garantirà una amplada mínima de la calçada de set metres.



Una de les rotondes, de 44 metres de diàmetre exterior, i els nous accessos es construiran a l’entorn d’un club de golf i una benzinera, al quilòmetre 5. La segona, d’un diàmetre de 50 metres, es construirà cap a la urbanització Blancafort, un club de tennis i el camí de Rubió, al quilòmetre 6,7). Es suprimiran els tres accessos existents.



També es remodelaran els accessos al voltant del punt quilomètric 5,6, amb la incorporació d’un tercer carril central de gir i una rotonda fora de la calçada principal. A més, s’instal·larà enllumenat a les rotondes i a la intersecció. Es desviaran determinats serveis afectats per l’execució de les obres i es procedirà a la senyalització, a l’abalisament, la millora del drenatge, la hidrosembra i la recol·locació de l’arbrat existent a més de construir alguns murs.