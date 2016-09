Un home queda atrapat sota la runa d'una bassa a Vilaplana

El SEM ha traslladat el ferit en estat menys greu fins l'hospital Sant Joan de Reus

Actualitzada 29/09/2016 a les 19:18

Un home de 32 anys ha resultat ferit menys greu aquest dijous a la tarda en quedar-se atrapat per una peça de formigó pertanyent a runa d'una bassa a Vilaplana. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut l'avís dels fets a les 15.43 hores, i ha traslladat fins al lloc on ha tingut lloc l'accident dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. Una dotació dels Bombers de la Generalitat també s'hi ha desplaçat per tal d'alliberar el ferit. Finalment, i després de més d'una hora dels treballs d'alliberament efectuats pels Bombers, l'home ha estat traslladat amb ambulància fins a l'hospital Sant Joan de Reus.



L'incident ha tingut lloc a un terreny situat al terme municipal de Vilaplana i a uns 300 metres de l'Aleixar. Concretament ha succeït al quilòmetre 7 de la carretera T-704, que uneix el municipi amb l'Aleixar.