La URV avaluarà l'impacte econòmic i social del tancament de les nuclears a la demarcació

Aquest informe ha de ser un element per pressionar les administracions i «captar inversions»

Actualitzada 29/09/2016 a les 14:11

Per complir amb els acords de París, l'energia nuclear tindrà un paper clau per facilitar que les renovables prenguin el relleu a l'ús de combustibles fòssils. Perquè aquesta transició energètica sigui viable i s'eviti el col·lapse, les nuclears seran «necessàries» ja que, malgrat ser una energia bruta amb data de caducitat, és l'única que no genera gasos d'efecte hivernacle. Així ho ha exposat el catedràtic d'Enginyeria Ambiental de la UPC, José Maria Baldasano, en la jornada de debat sobre el Futur de l'Energia, organitzada aquest dijous a Ascó (Ribera d'Ebre), per la Mesa d'Alcaldes de l'Energia de Catalunya (MADE). Tanmateix, preveient que les centrals nuclears tancaran portes en «una o dues generacions», la Càtedra d'Energia i Desenvolupament de la URV, impulsada per la MADE, estudiarà l'any que ve l'impacte negatiu, econòmic i social, de la fi de l'energia nuclear a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Aquest informe ha de ser un element per pressionar les administracions i «captar inversions» amb l'objectiu d'evitar el panorama desolador que plana sobre el futur del territori.