La Diputació arranjarà la travessera de Vallmoll amb un pressupost de 319.000 euros

S'ampliarà la calçada i es dotarà de voreres i elements de seguretat

Actualitzada 29/09/2016 a les 16:22

La Diputació de Tarragona ha aprovat inicialment el projecte de condicionament del tram de la carretera T-751 que va des de la rotonda d'entrada a Vallmoll, venint de la Masó, fins a l'avinguda Catalunya de la població. Els treballs tenen un pressupost inicial de 319.620,94 i permetran resoldre algunes mancances d'aquesta travessera, com l'estretament de la calçada al seu pas pel pont existent. El projecte preveu ampliar la plataforma en aquest punt amb carrils de 3,5 metres cadascun. Al llarg de la travessera es construiran voreres als trams que actualment no en disposen.



També s'ha projectat la instal·lació d'elements per reduir la velocitat i un pas de vianants, a més de l'arranjament de diferents serveis. Les obres tenen una durada prevista aproximada de cinc mesos i s'executaran durant el 2017, un cop completada tota la tramitació administrativa i l'adjudicació dels treballs d'aquest projecte.