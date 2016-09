Enxampen un grup d'ocupes a Salou 'punxant' l'aigua a plena llum del dia

Els fets van produir-se al carrer Escornalbou i els agents va procedir a identificar-los i a aixecar acta

Sílvia Jiménez

Actualitzada 28/09/2016 a les 20:24

Eren les dotze del migdia i es trobaven al carrer Escornalbou de Salou punxant l’aigua a plena llum del dia. Un complex d’adossats a Salou vivia ahir un episodi semblant als produïts, setmanes enrera al residencial Villajardín de Vilafortuny, per la forma d’actuar amb total impunitat.



Quatre membres d’un grup de persones que viuen a un habitatge propietat de la immobiliària Solvia, del Banc Sabadell –al número 4 del carrer Escornalbou– van ser enxampats ahir in fraganti mentre intentaven connectar la casa a la xarxa general d’aigua, tot i que fonts de la policia local afirmen que es tracta de la xarxa de la comunitat de veïns. Dues patrulles dels Mossos d’Esquadra i una patrulla de la policia local van acudir al carrer, quan passaven vint minuts de les dotze del migdia, alertats per un ciutadà que va veure com intentaven enganxar-se a la xarxa. Els agents dels Mossos van aixecar acta dels comptadors manipulats de subministrament elèctric i aigua i, la policia local, per la seva banda, va identificar-los. Més enllà d’aquestes actuacions, els agents policials no van poder fer res més per les limitacions que la llei imposa en aquest tipus de casos, malgrat que estaven cometent un evident delicte de frau en el subministrament d’aigua i de l’electricitat, amb la perillositat que comporta la manipulació dels comptadors.



Fonts properes a aquest cas afirmen que la casa en qüestió va ser ocupada fa algunes setmanes per una família d’ètnia gitana que no dóna mostres de trobar-se desemparada econòmicament i que, a aquesta, han anat entrant més persones en els darrers dies. De fet, veïns de la zona han detectat un trànsit inusual de gent entrant i sortint a l’habitatge ocupat.