Els 'Sons de Prades' es converteixen en un nou vi de producció limitada de Cellers Torres

Actualitzada 29/09/2016 a les 19:28

La família Torres ha presentat aquest dijous ‘Sons de Prades’, un nou vi 100% chardonnay elaborat a les vinyes de Milmanda, al municipi de Vimbodí i Poblet. El segon vi produït en aquesta finca de la Conca de Barberà s’estrena amb l’anyada 2014 i surt al mercat avalat pel certamen internacional Chardonnay du Monde 2016, que li ha atorgat la Medalla d’Or. ‘Sons de Prades’ és una producció limitada que està destinada principalment a la restauració i a botigues especialitzades. Emparada sota la DO Conca de Barberà, la nova proposta del celler penedesenc plasma en la seva etiqueta el perfil de la serralada i evoca, amb el seu nom, els sons i silencis d’aquestes terres.



La cuidada selecció dels raïms, una fermentació parcial en barrica amb la posterior fermentació malolàctica i una criança en bótes noves de roure francès durant sis mesos i uns altres sis mesos en ampolla completen el procés d’elaboració de ‘Sons de Prades’, que la marca defineix com un vi elegant i sensual. L’anyada 2014 va estar marcada per temperatures més fredes del que és habitual, allargant el període de maduració i produint vins frescos i aromàtics. Per contra, els mesos de juliol i agost van ser freds, mentre que al setembre van augmentar lleugerament les temperatures.