Els nombre de viatgers tarragonins del transport públic augmenta per primer cop en 4 anys

Ha crescut un 3,75% en tot el Camp de Tarragona

Actualitzada 29/09/2016 a les 11:16

El sistema de transport públic de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat al Camp de Tarragona (ATM) ha assolit els 12,92 milions de viatges en els primers vuit mesos del 2016, mig milió més que els comptabilitzats el mateix període del darrer any. Això representa un increment del 3,75%, cosa que suposa l’augment de viatgers després de quatre anys consecutius perdent-ne.L’augment dels viatges s’ha produït a tots els serveis. Concretament, hi ha hagut un increment del 3,4% en els serveis urbans i d’un 4% als interurbans. La integració tarifària del tren va començar al 2014 amb la posada en servei de les línies RT1 i RT2. L’evolució de la demanda interanual des del gener del 2010 a l’agost de 2016 mostra una tendència creixent que fa preveure que el 2016 tanqui amb més de 19 milions de viatges.Per altra banda, cal destacar que les vendes dels títols integrats han crescut de forma generalitzada. La venda de la targeta T-Mes FM/FN, per a famílies monoparentals o nombroses, ha crescut un 36,47%, convertint-se en el títol amb un increment major respecte el període anterior. També ha experimentat un important creixement, concretament del 26,05% la T-12. Per últim la T-Mes ha incrementat un 9,87%; la T-50/30, un 4,96%, i la T-10/30, un 3,84%.