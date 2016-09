Els bandolers moderns d'Alcover

El municipi de l'Alt Camp acull del 8 al 10 d'octubre la 14a edició de la Fira dedicada a aquesta temàtica

Ens transportem a una població en ple creixement. Aquí hi conviuen els paraires amb els teixidors de lli. Però...no tot són flors i violes. Les creixents desigualtats socials i els conflictes s’accentuen i han aparegut els bandolers. Han sembrat el pànic per la vila i els pobles del voltant. Aquestes són les beceroles de la història del bandolerisme a Alcover, municipi que reviu anualment la capitalitat del bandolerisme català en el Renaixement i Barroc en la XIV edició de la Fira dels Bandolers que tindrà lloc els dies 8, 9 i 10 d’octubre. Una vegada més, el municipi de l’Alt Camp tornarà a esdevenir el centre neuràlgic i el punt de trobada per rememorar aquells lladres de camí ral que actuaven a les comarques del Camp de Tarragona. I és que, aquesta activitat a Alcover es concretava en dos bàndols enfrontats: els voltos, amb Pere Voltor com a cap, i els morells, amb Miquel Morell al capdavant.



La fira, que s’articula al voltant de les escenificacions teatrals al carrer, compta enguany amb l’estrena de l’espectacle «La Martingala bandolera». Aquest obre la perspectiva del període històric del segle XVII d’Alcover amb petites referències a tres comèdies Shakesperianes amb motiu de l’any de l’autor. Per la seva banda, una altra de les novetats de l’edició és que es recupera l’espectacle petit amb l’obra «Brams d’ases i bandolers» amb tres actors a peu de carrer i amb una representació on una companyia d’artistes deambulants arriba a la Fira duent a terme tot un seguit de malifetes bandoleres. D’altra banda, el grup de teatre local La Resclosa canvia d’emplaçament i se’n va fins el convent de les arts. Un trajecte que es farà amb el «Bandotren», que s’incorpora en aquesta edició. Tot plegat per gaudit de l’espectacle «El túnel del temps», que ens transportarà fins a l’Alcover de 1.600, en aquesta ocasió, el diumenge i no el dissabte, com succeïa en les darreres edicions.



Per posar-se a la pell d’aquests lladres de camí ral també hi ha l’opció de disfressar-se, en aquest cas, dissabte, a la ja coneguda Bandolerada. No ens serà d’estranyar, doncs, trobar-nos amb alter egos d’aquests malvats armats amb trabucs pels carrers de la vila i que van emergir a causa de la crisi econòmica i social que afectava Catalunya en aquella època. Explica la història que en el darrer quart del segle XVI i el primer quart del XVII a Alcover hi havia fins a 21 bandolers, –més enllà d’en Pere Voltor o Miquel Morell–. Actuaven per tota la Corona d’Aragó des de Saragossa a Xàtiva o Vic i Taradell, i alguns d’ells, com en Morell formaren aliances amb altres bandolers famosos com en Joan Serra (la Pera), fet famós per la cançó d’en Lluís Llach , «el Bandoler», o en Perot Rocaguinarda, fet personatge del «Quixot» per en Cervantes. El fenomen bandoler va més enllà d’una simple agrupació de malfactors de classe baixa ( el mateix Miquel Morell és fill del Batlle Jaume Morell i Tecla). Els bàndols o partits eren veritables excisions socials, pugnant pel poder local i els seus privilegis: Morells contra Voltors a Alcover, Nyerros contra Cadells a altres indrets de Catalunya.



La història del «Bandolerisme» modern d’Alcover s’escriu des de fa catorze edicions firals, amb la perspectiva de superar els 20.000 espectadors de l’any passat. Els assistents també podran gaudir d’altres «clàssics» com la mostra d’oficis i arts tradicionals, productes gastronòmics i degustació de productes de la terra. Tot plegat en un recinte firal que creix amb més de 5.000 metres quadrats que corresponen al mercats d’oficis i artesans i que compta amb 130 parades. A més, hi haurà dues zones gastronòmiques delimitades. Com a novetat, a la plaça Lluís Companys hi haurà «food trucks».



Tornen els dies per recuperar d’aquesta essència del bandolerisme contemporani. I és que ja han passat uns quants segles després que fructifiqués la treva que suposà que s’acabés la greu violència que havia sacsejat la vila camptarragonina durant els primers anys del segle XVII, encara que els bandolers continuaren fent de les seves durant una llarga temporada. Els alcoverencs i tots aquells que ho desitgin poden tornar a recordar doncs, les èpoques dels malfactors.