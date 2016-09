El Síndic estudiarà la sinistralitat i mobilitat a l'N-340

Demana al Ministeri de Foment, al Departament de Territori i a Interior quines actuacions previstes hi ha per millorar l'estat de la via

Actualitzada 29/09/2016 a les 15:42

El Síndic de Greuges ha iniciat una actuació d'ofici per estudiar els problemes de sinistralitat i mobilitat de l'N-340. L'objectiu és instar les administracions competents que adoptin les mesures necessàries per garantir «la seguretat de les persones i els béns en el trànsit viari». Segons el Síndic, la intervenció de diverses administracions públiques competents per titularitat de la xarxa viària dificulta la presa de decisions i una actuació àgil i eficient. Per aquest motiu, s'ha adreçat al Ministeri de Foment, al Defensor del Poble, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament d'Interior i als ajuntaments dels municipis afectats. L'objectiu és sol·licitar informació sobre els incidents registrats i els motius i les actuacions previstes per millorar l'estat de la via.



Segons Rafael Ribó, cal adoptar mesures per reduir l'índex d'accidentalitat de manera efectiva i solucionar els dèficits de mobilitat existents en una via que registra des de fa anys problemes de seguretat i que ha fet sortir els veïns i alcaldes dels municipis per on passa l'N-340 al carrer per demanar, principalment, la gratuïtat de l'autopista AP-7 o la construcció d'una variant.



L'N-340 és una de les carreteres amb més accidents de trànsit de Catalunya, especialment en els trams de la demarcació de Tarragona. El 2015, es van comptabilitzar 19 víctimes mortals al tram de Tarragona, 15 de les quals al seu pas per les Terres de l'Ebre. La gran concentració de cotxes i camions, principal causa d'accidentalitat, s'agreugen durant els mesos d'estiu, en plena temporada turística.