El pescador policia i l'estació al mig del mar: Peyu es passeja per Cambrils

L'APM d'aquest dimecres va localitzar la secció de situacions absurdes al municipi del Baix Camp

Actualitzada 29/09/2016 a les 12:12

La secció de situacions absurdes que protagnitza Peyu cada dimecres al programa 'Alguna Pregunta Més' (APM), de TV3 va estar protagonitzada aquesta setmana pel municipi de Cambrils.Un cartell informatiu que assenyalava que l'estació de trens del municipi era al mig del mar o un pipi-can en forma circular van ser alguns dels elements que van aparèixer a la secció.

APM

Peyu també va aprofitar la secció per trobar-se amb tres avis del poble, per recollir alguna històrica curiosa. Un dels protagonistes va explicar que després de 10 anys fent de pescador i marejant-se cada dia va passar a ser policia local, una feina on mai va posar una multa.També va destacar un cartell que apareix en un habitatge amb un missatge contradictori 'Estamos descontentos' i que en realitat és una protesta per l'estat en què un promotor va vendre un habitatge.