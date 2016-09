Dos detinguts a Montblanc per robar una furgoneta a Lleida

Els van enxampar en un control policial

Redacció

Actualitzada 29/09/2016 a les 12:01

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 26 de setembre a Montblanc un home i una dona, de 50 i 36 anys respectivament, de nacionalitat espanyola i veïns de de les Borges Blanques com a presumptes autors d’un delicte de robatori de vehicle.



Els fets es remunten la matinada del 26 de setembre, pels volts de les 02.00 hores, quan dues patrulles dels Mossos i una de la Policia Local van muntar un control policial conjunt a la carretera N-240, a l’altura del punt quilomètric 36,5, i van aturar una furgoneta.



Una vegada identificats els ocupants, un home i una dona, la policia va comprovar la documentació de la furgoneta i va detectar que havia estat sostreta el 25 de setembre a la localitat de Lleida.



Per aquests motius, els Mossos d’Esquadra van detenir els dos ocupants com a presumptes autors del robatori d’una furgoneta.



Els detinguts van passar el 26 de setembre a disposició judicial al Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm.3 de Valls i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.