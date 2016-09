Continua el pla de remodelació del nucli urbà de Riudecanyes

L'obra està finançada per la Diputació, l'Ajuntament i els veïns

Redacció

Actualitzada 29/09/2016 a les 10:01

Fa pocs dies s’han iniciat les obres d’arranjament del carrer Dilluns, una de les principals inversions previstes per enguany al municipi de Riudecanyes. Esi destinaran més de 250.000 € a la renovació dels serveis i el paviment d’aquest vial que és tot just a l’entrada del nucli del municipi.



La Diputació de Tarragona aporta 189.497 euros del pressupost total, els veïns se’n fan càrrec de 30.000 euros i l’ajuntament als altres 30.000. El carrer Dilluns, vial principal on es concentra part del comerç local, serà remodelat a fons dotant-lo d’una millor xarxa de subministrament d’aigua, un nou sistema de clavegueram, ampliant algun ramal de les canonades del gas i creant un millor sistema de recollida d’aigües pluvials. Igual que als altres carrers, en aquest també se soterraran alguns trams, els dels creuaments de carrers, de la xarxa elèctrica i telefònica. El carrer tindrà els acabats fets amb pedra natural, simbolitzant els carrers antics del municipi.



L’actuació forma part del pla de remodelació del nucli històric iniciat l’any 2010 amb l’objectiu de refer tots els carrers que en formen part, fent-lo més atractiu a nivell turístic i renovant els serveis. Els darrers anys s’han instal·lat diferents allotjaments al municipi i a més, molts particulars han fet obres de millora de les façanes de casa seva.