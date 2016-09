Una quarantena de restaurants de Cambrils participaran a les jornades de l’1 al 16 d’octubre

L’apunt nutricional

Els 38 establiments participants:

Al punt, Barabar, Bec d’Or, Bresca, Cal Tendre, Can Bosch, Can Solé, Casa Gallau, Casa Macarrilla 1966, Casa Port, Club Nàutic, Denver, Duomo, El Faro, El Morter, El Pescador, El Pósito, Fonda Montserrat, Gami, Germans Miquel’s, La Galera, La Palmera de la Llosa, La Via, l’Escandall, Les Barques, Les Fonts, l’Espurna, Llop de Mar, l’Original, Miquel, Miramar, Montserrat, Moraima, Plan B, Rincón de Diego, Rincón de Iruña, Taberna Lekeitio i Vora.

Cambrils acull de l’1 al 16 d’octubre les segones Jornades del Calamar. Durant aquests 16 dies de durada, fins a 38 restaurants del municipi oferiran uns menús tancats amb el calamar com a protagonista.L'any 2015, en el que va ser la primera edició de les jornades, es van servir al voltant de 6.000 menús de calamar, xifra que l'organització espera consolidar aquest 2016. Els preus dels menús oscil·len entre els 18,50 euros i els 43 euros, i entre ells podrem trobar des de plats de la cuina més tradicional i conservadora cambrilenca, fins a l’espectacularitat i sempre sorprenent cuina d’autor.Aquesta promoció del calamar neix de la pròpia associació de restaurants de Cambrils perquè el calamar és un producte atemporal i molt present a la gastronomia marinera de Cambrils. A més, dóna molt de joc a l’hora de cuinar-los: farcits, amb la seva tinta, arrebossats, amb arròs, en caldereta, a la planxa, entre d'altres. Les jornades han estat presentades aquest dijous amb la presència de l'alcaldessa de Cambrils Camí Mendoza, la regidora de turisme Mercè Dalmau i el representant de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Cambrils Ángel Perez.El calamar, pel que fa les seves qualitats nutricionals, destaca sobretot pel seu contingut en minerals, entre els quals podem trobar potassi, magnesi, zinc, fòsfor i ferro. A més també aporta vitamines, sobretot A, B3 i B12. És un aliment ideal per al metabolisme, gràcies al seu contingut en iode, que regula l’energia del nostre organisme i el funcionament correcte de les cèl·lules. També ajuda a regular el colesterol, a processar els carbohidrats, enfortir el cabell, la pell i les ungles i és fonamental pel bon funcionament de la glàndula tiroides. El seu consum està aconsellat per a persones amb diabetis i amb intoleràncies al gluten.