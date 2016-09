Aquest diumenge, tots a Salou amb la cita solidària esportiva de Sosciathlon

El projecte, engegat l’any passat per una colla d’amics de Vila-seca, celebra enguany la segona edició amb ganes de créixer

Actualitzada 29/09/2016 a les 20:14

Amb el lema ‘Si tu véns, ells arriben’, l’associació Sosciathlon ha convocat la segona edició de la cursa solidària, que enguany destinarà els beneficis a l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Alianza española de familias de von Hippel-Lindau.



La cita serà el 2 d’octubre, a partir de les 8 del matí, a Salou. Com ja van fer l’any passat, tot el que es recapti amb les inscripcions, que tenen un preu de 6€, es donarà íntegrament a les dues entitats. A més, també existeix la possibilitat de comprar un Dorsal 0, fent directament una donació, via online (www.sosciathlon.org) o el mateix dia de la cursa.



Els participants del Sosciathlon 2016 podran escollir entre fer una cursa a peu (5 ó 10 km), nedant (2.000 ó 4.000 m) o amb BTT (8,5 ó 12 km). A més, com a novetat d’enguany, hi ha una cursa a peu infantil de 400 m, en la qual també hi poden participar corredors Specials, i una cursa nedant, també per a nens, de 400 m.



Un dia per a la solidaritat

Aquell mateix matí també es podrà fer donació de sang i medul·la òssia. A més, hi haurà una recollida de taps de plàstic per a la Fundació Noelia, que treballa per la investigació de la malaltia dels Nens Contra la Distròfia Muscular Congénita per Dèficit de Col.lagen VI. Finalment, l’Alianza española de familias de von Hippel-Lindau recollirà mòbils i tablets en desús.



En paral·lel a les curses esportives, hi haurà actuacions de la Xaranga Band Tocats de Vila-seca, i de les Colles geganteres de Vila-seca i Salou.



Sosciathlon és el projecte d’un grup d’amics de Vila-seca, que l’any passat van decidir posar en marxa un projecte que conjugués esport, solidaritat i valors, amb la filosofia que el 100% del que es recaptés es donaria a entitats benèfiques. Aquella primera experiència, que es va fer a Vila-seca, va desbordar les previsions, amb 1.1000 atletes, donacions de sang de manera ininterrompuda i una recaptació que va superar els 6.000 euros.



Marçal Ferré Xatruch, president de l’Associació solidària Sosciathlon, confia que enguany el nombre d’inscrits pugui superar el de l’any passat. «Hem tingut una gran col·laboració de les empreses hoteleres de Salou, que han ofert els seus hotels a preus molt bons per tal que molta gent pugui venir dissabte o fins i tot divendres, i diumenge al matí anar a la cursa. Enguanytenim gent que ve de València, d’Astúries...»



Ja en els seus origens Sosciathlon es va plantejar com un projecte de llarg recorregut, amb tres punts clau: Vila-seca, Salou i Cambrils. Ferrer assegura que de moment aquests són els tres municipis que, per dimensions i distància, poden abarcar. Tot i això, no descarta que, en un futur, si el projecte es va fent gran, no es plantegin fer-lo a Tarragona. «D’entrada no volíem que fos la cursa d’un lloc, sinó que volem que sigui una cursa de tots. D’altra banda, cada cop que la posem en marxa comencem de nou, perquè cal demanar nous permisos, conèixer la zona... I això és molta feina. Tot això, que semblen només paraules, té una dimensió molt gran».



El projecte Sosciathlon es fa amb l’ajuda de prop de 90 voluntaris i la complicitat d’entitats, empreses i ajuntaments, que col·laboren de manera completament gratuïta i altruista.



Pel que fa a l’elecció de les entitats a les quals es destina la recaptació, sempre es busca que hi hagi una agrupació gran i coneguda, com ho és enguany l’Hospital Sant Joan de Déu, i una de més petita, que a més de rebre un import econòmic, es pugui fer veure i sentir. «L’objectiu final, quan ens fem grans, serà treballar sempre per a entitats petites, però de moment ens va bé anar acompanyats d’associacions amb forta repercussió mediàtica», apunta el president de Sosciathlon, qui encara recorda amb emoció l’entrega dels xecs que van fer l’any passat: «les paraules que ens van adreçar els pares de l’associació Astafanias l’any passat són impagables. També que ens rebés el propi Josep Carreras ens va emocionar molt». A tot això, Ferrer hi suma el fet que, amb aquesta feina, tots els nens veuen de primera mà el valor de la solidaritat.