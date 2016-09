Port Aventura allotjarà els esportistes dels Special Olympics 2016

Els participants també hi realitzaran diverses reunions i cerimònies

Redacció

Actualitzada 28/09/2016 a les 12:50

El Centre de Convencions PortAventura Business & Events acollirà, del 23 al 27 de novembre, els esportistes participants en l'edició espanyola dels Jocs Special Olympics 2016, l'esdeveniment esportiu europeu més gran per a persones amb discapacitat intel·lectual que se celebra a Reus.



Segons ha informat l'organització de l'esdeveniment en un comunicat, Portaventura World rebrà un total de 800 esportistes procedents de 17 comunitats autònomes i 18 països, a més de 200 entrenadors, 400 voluntaris i 100 voluntaris clínics i membres de l'organització.



Així, els participants s'allotjaran a l'Hotel El Paso de PortAventura World, a Vila-seca i Salou (Tarragonès), encara que l'organització usarà també altres instal·lacions del 'resort' com el Gran teatre Imperial de la Xina o les sales de l'Hotel Carib per celebrar diferents reunions i cerimònies previstes a l'agenda de l'esdeveniment.



En total, ha detallat l'organització, s'espera que s'allotgin als hotels de Portaventura amb motiu de la celebració de l'esdeveniment unes 1.000 famílies i al voltant de 4.000 espectadors.