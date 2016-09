Les comunicacions i la falta de visió, principals mancances de la demarcació pels empresaris

Els empresaris de les Terres de l'Ebre se senten abandonats, segons l'enquesta de competitivitat comarcal publicada per CEPTA

Redacció

Actualitzada 28/09/2016 a les 18:12

Les infraestructures de comunicació i transport i la falta de projecte territorial sòlid que aglutini els interessos de tots els representants del món empresarial són les dues mancances principals que denuncien els empresaris de la demarcació a l'enquesta de competitivitat comarcal, publicada per CEPSA (Confederació Empresarial de la Província de Tarragona), i inclosa a les conclusions de les Jornades Comarcals Empresa i Territori al Camp de Tarragona. Per altra banda, les Terres de l'Ebre, a més de trobar les principals mancances en aquests dos mateixos aspectes, també creuen que hi ha una gran manca d'inversió. La destrucció de llocs de treball és el següent aspecte que més valoren tant els empresaris del Camp com de les Terres de l'Ebre.



En el mateix document es fa públic que només un 24% dels empresaris del Camp de Tarragona valora com a «bona» o «molt bona» la situació econòmica de la seva comarca. També es detecten, com a punts forts de la demarcació, el turisme, la situació geogràfica i la indústria agroalimentària, amb el major suport dels empresaris. D'altra banda, entre els factors que limiten la competitivitat de l'empresa hi trobem la debilitat de la demanda, l'augment de la competència o l'escassetat de mà d'obra especialitzada. Davant d'aquestes debilitats es plantegen com a principals reptes empresarials la innovació, la diferenciació de la competència o l'obertura a nous mercats.



Tal com determina l'informe, elaborat per la Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV, l'augment de la competitivitat empresarial a la demarcació depèn també de la qualificació dels recursos humans, impulsant una oferta formativa més adaptada a les empreses, i per optimitzar les dotacions d'espais empresarials. Entre altres mesures que han d'afavorir el desenvolupament i la competitivitat hi trobem l'impuls de polítiques integrades d’atracció de negocis o l'augment dels mercats i de l'activitat empresarial.



Els responsables de l’estudi han apuntat, durant la presentació dels resultats que ha tingut lloc aquest dimecres, la necessitat de fer arribar les reivindicacions del territori a qui pertoqui i fer un seguiment acurat de les actuacions que es duguin a terme per tal de resoldre els principals esculls assenyalats pel territori.