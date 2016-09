El sector turístic presentarà el manifest contra el Saloufest el dia 6

Les entitats que formen part de la Federació d’Empresaris de l’Hosteleria l’han signat

Les entitats que formen part de la Federació d’Empresaris d’Hosteleria i Turisme de Tarragona presentaran el manifest que han signat en el qual es comprometen a no donar cabuda als paquets turístics que promouen l’alcohol i el sexe a la Costa Daurda –com el Saloufest– el pròxim 6 d’octubre. El manifest el signen hotelers, apartaments i agències de turisme receptores, fins i tot PortAventura, tal com va avançar la Cadena SER i té com objectiu acabar amb el polèmic Saloufest. El manifest, del qual no han trascendit els detalls, es donarà a conèixer durant la presentació del balanç turístic de la temporada que la FEHT durà a terme el pròxim 6 d’octubre, segons han confirmat des de l’organització.



El manifest rebutja tots aquells paquets turístics que «promoguin l’alcohol i el sexe, aunque s’amparin en el pretext de la pràctica de l’esport», sense fer referència explícita a l’esdeveniment Saloufest, segons avançava la Cadena SER. Mentrestant, però, l’agència promotora I Love Tour ha començat a anunciar i comercialitzar el programa pel pròxim any 2017, que es durà a terme en tres tongades, com és habitual: de l’1 al 7 d’abril, del 8 al 14 d’abril i del 17 al 23 d’abril.