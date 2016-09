Derivats a Fiscalia tres casos d'absentisme escolar per manca de resposta de les famílies

Durant el curs passat el municipi va detectar 135 alumnes que no assistien a classe, la meitat dels quals va reconduir abans del juny

El curs passat, el Vendrell va remetre a la Fiscalia tres casos d’absentisme escolar detectats a diferents instituts del municipi. Són situacions «extremes», segons ha definit el regidor d’Educació, Kenneth Martínez, qui ha explicat que les famílies no han respòs als requeriments dels centres educatius, de manera que la Policia Local ha emès un informe que ha posat en mans de la Fiscalia per a què analitzi els fets.



En el conjunt del darrer curs, l’Ajuntament va detectar fins a 135 alumnes d’ESO que no anaven a l’institut. A les acaballes del curs, la xifra s’havia reduït a 65. Martínez ha explicat que una part d’aquests casos responen a alumnes «desmotivats» perquè pateixen assetjament. Per afrontar aquestes situacions, el Vendrell va activar el telèfon d’assistència ‘Stop Bulliyng’, a través del qual va atendre tretze adolescents.