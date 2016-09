Les llistes per presidir el PDC a la Conca i al Camp es votaran aquest cap de setmana

Tot i haver-hi llistes úniques, el partit «vol exercir la democràcia interna des del primer minut»

Redacció

Actualitzada 28/09/2016 a les 17:03

La candidatura que concorrerà a les eleccions internes del Partit Demòcrata Català per escollir la direcció territorial del partit a la Conca de Barberà va ser oficialment presentada aquest passat dimarts al vespre a la seu comarcal de la Conca de Barberà. El procés electoral tindrà lloc aquest divendres i dissabte, i tot i haver-hi una llista única, es faran eleccions perquè, tal com comentava el candidat a la presidència, Marc Vinya, «volem exercir la democràcia interna des del primer minut».



Marc Vinya és regidor convergent de Montblanc i vicepresident del Consell Comarcal, i es presenta al càrrec de president de l’Executiva Comarcal del Partit Demòcrata Català fent de relleu al que fins ara ha estat president de CDC a la Conca, l’alcalde de l’Espluga de Francolí, David Rovira.



Durant la presentació de candidatures, Marc Vinya va destacar que «volem comptar amb els alcaldes, caps de llista i regidors per fer un projecte que aplegui a tothom». A més, Vinya va posar de manifest que «aquest acte és un relleu de partits per passar de Convergència al nou Partit Demòcrata, i és un relleu de persones», agraint la tasca dels dirigents del partit que han tingut responsabilitats els darrers anys, sota la presidència de David Rovira. La llista que encapçala Vinya l’integren els alcaldes de Barberà de la Conca i Passanant i Belltall, Marc Rovira i Carme Amenòs. També hi són els regidors Sílvia Pomés, Jordi Torre i Lluís Gibert, de Santa Coloma de Queralt, l’Espluga de Francolí i Sarral, respectivament.



Per la seva banda, el candidat a la direcció del Partit Demòcrata a les Comarques de Tarragona, Josep Maria Cruset, va presentar la seva candidatura i el seu projecte. A la nova executiva territorial Marc Rovira i Carme Amenós seran els representants de la Conca, a banda de Marc Vinya que hi serà en la seva condició de Cap Comarcal de la formació.