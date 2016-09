Una dona es trenca el maluc a causa d'una brusca frenada d'un tren

La passatgera viatjava en un rodalies de la R15, on també es van produir altres incidents

Redacció

Actualitzada 27/09/2016 a les 12:11

Una dona de 78 anys es va trencar el maluc a causa d’una brusca frenada de tren el passat diumenge 25 de setembre. La passatgera, que viatjava en un tren de Rodalies de la línia R-15, va aixecar-se per baixar a la seva parada, Flix quan el el tren va fer una brusca frenada, ja que portava la megafonia errònia. La dona, que va ser atesa per una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) in situ, es va trencar el maluc i va ser traslladada a l’Hospital comarcal de Móra d’Ebre. En aquest centre sanitari haurà de ser operada en breu, tal i com afirma la plataforma Trens Dignes en un comunicat a la seva pàgina web.



Per altra banda, les línies R15 i R16 també van patir altres incidències. Un estudiant del País Valencià, Jordi Curto, afirma en un missatge que va fer arribar a Trens Dignes i que la plataforma ha publicat que hi va haver retards i un excés de passatgers a la línia regional Tortosa-València. El jove exposa que el tren va venir amb 20 minuts de retard i només hi havia tres vagons per anar tan ple. Explica que fins i tot la porta del seu vagó no tancava, per la qual cosa van estar 15 minuts parats. L’estudiant denuncia desmais a causa de l’excés de passatgers i l’arribada del tren una hora més tard del previst.



Per últim, una passatgera mallorquina va denunciar retards en el tren Regional Exprés Valencia-Nord.

Concretament, la noia explica que el tren va sortir a les 9.50h en comptes de les 9.13h i que es va aturar durant uns minuts diversos cops. Finalment la passatgera va arribar al seu destí, l’Aldea, amb més de dues hores de retard. Concretament va baixar-ne a les 13.50h, quan l’hora d’arribada era a les 11.44h.