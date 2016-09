PortAventura es vesteix de Halloween

El parc viurà la festivitat terrorífica fins el 13 de novembre

Redacció

Actualitzada 27/09/2016 a les 19:24

Halloween ja ha arribat al parc temàtic Port Aventura. La temporada més terrorífica de l'any va donar el tret de sortida al parc el passat 24 de setembre, i s'allargarà fins el 13 de novembre. El públic assistent podrà veure diferents espectacles i shows ambientats en aquesta festivitat, tals com «Halloween Family Festival», pels més petits de la casa a SésamoAventura, o «Ya es Halloween en SésamoAventura», també pel públic infantil i familiar.



Els amants de les històries de misteri tenen cita al Gran Teatro Imperial de la Xina, amb l'espectacle «Halloween Escape», mentre que qui ho desitgi podrà veure «La comida de la Familia Halloween» mentre menja al restaurant del Far West Emma's House. Qui prefereixi els vampirs, podrà veure «Vampires», al mateix Far West. A La Cantina de Mèxic l'espectacle que s'hi pot veure és «La muerte viva». A la Mediterrània, hi ha la tradicional desfilada «Halloween Parade», amb la participació de diferents éssers terrorífics, i l'espectacle pirotècnic «Horror en el Lago».



Però els plats forts de Halloween al parc són els passatges de terror. Un any més tornen «[REC] Apocalipsis», inspirat en la saga de pel·lícules [REC], i «La Selva del Miedo». A més, durant la temporada tindran lloc dues nits especials. Per una banda la «Noche de los Vampiros», el 15 d'octubre, i en segon lloc «La Gran Noche de Halloween», el 31 d'octubre.