ERC porta al Senat l'acabament de l'A27 i el desdoblament de la N340

L'A-27 al seu pas per Tarragona.

El grup polític preguntarà en quin moment es troben les obres de l'autovia i el projecte de la carretera

Redacció

Actualitzada 27/09/2016 a les 14:50

Esquerra Republicana demanarà explicacions al Senat sobre l’estat de l’execució de obres de l'autovia A-27 de Tarragona Montblanc, de la qual només falta finalitzar els darrers 30 quilòmetres de Valls fins a Montblanc. Per altra banda, també posarà de manifest la densitat de trànsit i la inseguretat viària de la N340.



La senadora d'ERC, Laura Castel, ha explicat que preguntarà «en quin moment es troba l'execució de l'obra i quan té previst el Ministeri de Foment la finalització del quart tram de la A27». Per la seva banda, el senador Josep Rufà ha afirmat que «aquestes infraestructures són essencials pel desenvolupament de la indústria al territori».



Pel que fa a la situació de la n-340, ERC demanarà en quin moment del projecte de desdoblament es troba la carretera en el seu tram nord d'Altafulla fins a Santa Margarida i els Monjos, després de la declaració d'impacte ambiental del 2009 i també, el tram sud de Vandellòs-Hospitalet de l'infant, després de l'estudi aprovat pel Ministeri de Foment.



Els representants republicans també demanaran la compareixença del responsable d'Adif davant la Comissió de Foment perquè respongui a la falta d'inversions a la xarxa ferroviària a la província de Tarragona i la disminució de personal que impedeix el bon funcionament. «Cal una estratègia comuna per fer front a les desigualtats que ens provoca el govern espanyol i reivindicar una estructura ferroviària de qualitat», ha defensat el diputat d’ERC a Madrid, Jordi Salvador.