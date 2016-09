Cotxes clàssics inunden el passeig de Salou

Un centenar de cotxes clàssics participen al sisè Rally Clàssics Costa Daurada

Actualitzada 27/09/2016 a les 16:46

Els premis

A més del Rolls-Royce, durant la sortida es van atorgar premis als vehicles millor restaurats i millor conservats de diverses franges d'anys.



GRUP I: Cotxes d'abans del 1938

- Millor restaurat: 1929- Godge Brothers (Antonio Gené)

- Millor conservat: 1924- Studebaker, mod. Big Six (Ramón Serrano)



GRUP ll: Cotxes del 1939 al 1965

- Millor restaurat: 1948- Chevrolet Fleetmaster cab (Antonio Ferrer)

- Millor conservat: 1946- Lincoln, mod. Continental (Alexis Llaveria)



GRUP lll: Cotxes del 1966 al 1973

- Millor restaurat: 1967- Mustang Shelby GT-500 (José L. Cuadrado)

- Millor conservat: 1967- Citroen, mod. ID-19 Tiburón (Nacho Orga Blanque)



GRUP lV: Cotxes del 1974 al 1983

- Millor restaurat: 1976- Land Rover, mod.101 amb remolc (Tomeu Darder Marias).

- Millor conservat: 1974- Porche 914 (Augusto Borras)



GRUP V: Cotxes de després del 1983

- Millor restaurat: 1885- Talbot, mod. Samba cabrio (Pierre Marsia)

- Millor conservat: 1991- Ferrari 348 (Ángel Sans)

Un centenar de vehicles clàssics es van reunir el passat diumenge en el sisè Rally Clàssics Costa Daurada de Salou. La sortida, organitzada pel club de Vehicles Clàssics de Salou, va premiar el Rolls-Royce Phantom I, de l'any 1926, de Marc Vidal -que té un museu de cotxes d'època a Riudoms, a la carretera que uneix el municipi amb Montbrió-, com a millor cotxe de la sortida amb el guardó de la Salonia de Plata.Els vehicles participants al recorregut, que va iniciar-se a Salou i va passar per La Pineda, Cambrils, fins tornar a Salou, van realitzar uns 30 quilòmetres de ruta. Finalment, els vehicles es van exposar al passeig Jaume I de Salou, on tothom que ho va desitjar va poder contemplar de prop aquestes joies de quatre rodes.«Alguns dels cotxes participants són peces úniques que daten de l’any 1902», assegurava el president del club, Josep Maria Fernández Piñol. «Tot i que molts eren procedents de la demarcació, també n'hi van participar de l’estat espanyol i també de l’estranger», seguia, a més d'afegir: «El cotxe més antic inscrit és un Ache Freres del 1902, del qual només se'n coneixen 3 unitats dels 10 que es van fabricar; o un Lincoln Continental cabriolet de 12 cilindres del 1946, una peça també única ja que és un dels 370 que es van fabricar». A la trobada hi van participar vehicles de les marques Triumph, Studebaker, MG, Porche, Dodge, Chevrolet, Lancia, Morgan, Seat, Renault, Ford i Corvette, entre d’altres.