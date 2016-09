Han recollit més de 33 quilos de residus

Redacció

Actualitzada 26/09/2016 a les 10:51

Un centenar de voluntaris en col·laboració amb l’Associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals (CEN) han realitzat aquest cap de setmana una acció de neteja dels residus abandonats a la Vall del riu Glorieta, a l’Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades.



Els voluntaris han recollit més de 33 quilos de residus, sobretot llaunes i ampolles de refrescos, paper d’alumini, burilles de cigarretes, mocadors de paper, ampolles de vidre, sabates i bosses de plàstic. Els participants també han pogut gaudir dels valors paisatgístics, naturals i culturals de l’entorn i de l’explicació per part de l’associació d’altres alteracions humanes que l’afecten, com la massificació de banyistes i barranquistes que destrueixen l’ecosistema fluvial i la propagació d’espècies exòtiques invasores.



Aquesta actuació s’emmarca en el programa de Voluntariat de la Fundación Biodiversidad i Decathlon Espanya, que ha organitzat més de 100 jornades de voluntariat amb més de 4.000 participants a tot l’estat en zones litorals, rius i altres espais naturals.