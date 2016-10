Les veus femenines de Valls

Mariona Escoda i Maria Jacobs són dues joves de Valls que mostren les seves veus al públic a través de Youtube

Actualitzada 02/10/2016 a les 09:38

Mariona Escoda i Maria Jacobs són dues joves de Valls que volen introduir-se en el món de la música professional. A través dels seus canals de Youtube, aquestes dues veus femenines de la capital de l’Alt Camp publiquen tant versions com cançons pròpies per tal de donar-se a conèixer i arribar a un públic cada vegada més nombrós.Mariona Escoda, que a més de cantant també és violinista, ha fet força versions amb el guitarrista Gabriel Llorach. Un exemple n’és Royals, de la cantant de Nova Zelanda Lorde. El vídeo, publicat a Youtube el dia 4 d’aquest mes de setembre, acumula més de 700 visites.La dansa del vestit, de Txarango, i I dreamed a drem, del musical Les Misérables són altres cançons que Escoda ha publicat al seu canal de Youtube. Precisament aquesta última compta amb la música tocada amb piano per Eloi Fort, component del Quartet Mèlit, guanyadors del concurs de cant de TV3 Oh Happy Day, i professor de cant modern de la jove.Pel que fa a Maria Jacobs, un exemple n'és la cançó Higher, tema original de la jove i que va presentar el passat mes de maig. El videoclip oficial de la cançó, que té Sitges com a escenari, acumula més de 4.600 visites. El tema es pot comprar a través de la pàgina web CD Baby per 0,99 dòlars, que equival a uns 80 cèntims d’euro.Un altre tema de la jove vallenca és Is it me or is it you?, que publicada el 22 de maig de 2015, ja té més de 20.000 visites. Aquesta cançó es pot comprar a la mateixa web i pel mateix preu que Higher, a diferència de La millor estrella, una altra de les cançons originals de Jacobs, però que només està disponible a Youtube.A més, Mariona Escoda i Maria Jacobs han fusionat les seves veus en alguna ocasió, tal i com passa en el tema Drunk Tonight, de Emmelie de Forest, que porta més d’un any penjat a Youtube i acumula més de 5.000 visites. En aquest, Escoda també hi toca el violí.