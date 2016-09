La segona millor jugadora d'escacs participarà en la festa d'escacs solidària

Arreu del món se celebra el projecte ‘Chess connect us’ impulsat per la millor jugadora de tots els temps Judith Polgar

Redacció

Actualitzada 26/09/2016 a les 16:45

Salou se suma, enguany, a la festa dels escacs solidària més internacional a través de la iniciativa ‘Chess connect us’, impulsada per la millor jugadora d’escacs de tots els temps, Judith Polgar. Amb aquesta trobada, el 8 d’octubre, a partir de les 10h, s’uniran països i cultures a través dels escacs i amb un objectiu humanitari.



Per a aquest esdeveniment des de l’Escola d’Escacs de Salou es comptarà amb la participació de Maria Eizaguerri, una jove jugadora de només 11 anys i que és la segona millor jugadora d’Europa de la seva edat i la segona del món. La jornada transcorrerà al parc de la ciutat, situat al carrer Carles Buigas de Salou, on Eizaguerri jugarà partides simultànies debatint-se amb 20 jugadors al mateix temps, introduint-se un de nou al final de cada partida.



Tots els diners recaptats durant l’esdeveniment seran donats a Càritas Salou. Qualsevol persona pot col·laborar-hi amb una aportació mínima de 2 euros o bé aportant tres quilos de menjar.