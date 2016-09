La Pobla puja el teló d'una nova edició de la Mostra de Teatre Carme Baget

La Corriola Teatre organitza anualment aquest mostra teatral, que des de l’any 2007 rep el nom d’una de les seves sòcies fundadores

Redacció

26/09/2016

La Pobla de Mafumet es prepara per gaudir un any més amb la Mostra de Teatre Carme Baget, la iniciativa cultural que organitza La Corriola Teatre amb el suport de l’Ajuntament. Des del 2007, aquesta mostra teatral ret homenatge a Maria del Carme Baget, sòcia fundadora de l’entitat cultural que va morir i de la qual es recorda el seu esforç, empenta i compromís amb el teatre pobletà i la cultura en general.



En aquesta ocasió, la Mostra de Teatre Carme Baget oferirà fins a cinc propostes, que seran representades tant per l’entitat local com per altres associacions convidades. Obrirà la Mostra l’obra "La Màfia dels tocatrons", que La Corriola Teatre interpretarà aquest proper dissabte, a les 19 hores.



L’endemà diumenge està programada una doble funció en sessió de matí i de tarda. A les 12 hores, el grup ‘Les Bombetes’ de La Corriola Teatre oferirà l’obra “A la recerca dels ous perduts”, mentre que a les 19 hores actuarà la primera colla convidada d’enguany, el Grup Vent del Bosc de Vimbodí, que interpretarà l’obra “El Dubte”.



Pel que fa al segon cap de setmana de la Mostra, començarà amb l’obra “Qui té por de Virginia Woolf?”, a càrrec del Grup de Teatre de Vilaplana; i finalitzarà amb una última actuació de La Corriola Teatre, qui a través del seu grup juvenil oferirà el clàssic “Somni d’una nit d’estiu”, de Shakespeare i que els joves pobletans faran seva per cloure aquesta nova edició de la Mostra de Teatre Carme Baget.



Totes cinc representacions teatrals tindran lloc al Casal Cultural de La Pobla i l’entrada serà lliure i gratuïta, si bé com en anteriors edicions s’habilitarà un recapte solidari d’aliments a fi que el públic assistent pugui col·laborar, de manera voluntària, amb els més necessitats.