L'institut Jaume I rep 20 professors de diferents països europeus

Els centres participen en un projecte d'Erasmus +

Redacció

Actualitzada 26/09/2016 a les 23:42

L’Institut Jaume I de Salou ha acollit vint professors europeus de diversos centres que participen en el projecte Special Sports For Special People d’Erasmus +, en què hi pren part l’institut del municipi. Els professors provenen de diferents països europeus com Itàlia, Anglaterra, Bèlgica, Alemanya i Croàcia.



L’alcalde del municipi, Pere Granados, i la regidora d’Ensenyament, Júlia Gómez, han donat la benvinguda als professors convidats en un acte que va tenir lloc al saló de plens. Granados ha animat als docents a descobrir els diferents racons del municipi, així com la cultura i gastronomia de la zona. Per la seva banda, Gómez els ha explicat que «existeixen diferents centres i diversos programes tant educatius com d’oci per tal de motivar i fomentar l’aprenentatge per als joves». Per últim, els professors han pogut visitar la Casa de la Vila.