Els vila-secans podran decidir a quins projectes destinen 300.000 euros

L’equip de govern obre el procés del pressupost participatiu, a través del qual els majors de 16 anys podran aportar idees

Actualitzada 26/09/2016 a les 21:19

300.000 euros. Aquesta és la quantitat que el govern local de Vila-seca posa a disposició de la creativitat dels veïns, els quals podran decidir en què s’inverteixen aquests diners. L’Ajuntament de Vila-seca ha pujat al carro dels pressupostos participatius, un mecanisme de democràcia directa que busca la implicació de la ciutadania en el futur de les inversions i una experiència poc estesa al territori. La més propera es troba a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant que va presentar un model semblant el passat 19 de setembre.



Davant dels representants de les entitats i d’un nombrós públic, l’executiu local de Vila-seca ha presentat, aquest dilluns, el Pressupost Participatiu Vila-seca 2017 en el qual podran participar els empadronats al municipi majors de 16 anys. Els veïns poden enviar des d’avui, i fins el 7 d’octubre, les seves propostes sobre a què destinar part dels 300.000 euros. Es poden presentar propostes a través de diversos canals: utilitzant el formulari disponible a la pàgina web de l’Ajuntament (www.vila-seca.cat) o bé a diversos equipaments municipals (Casa Consistorial, Punt d’Informació Juvenil, Centre Cívic la Plana i Centre Cívic la Pineda).



La presentació d'idees és oberta, però té algunes condicions. Els participants poden fer propostes de diversos imports, sempre que no superin els 100.000 euros cadascuna. Aquestes, òbviament, han d’estar dins del marc de la legalitat. El consistori demana que facin referència a inversions i que es puguin incloure en aquesta partida del pressupost municipal. Per tant, no poden fer referència ni a despesa corrent ni a subvencions ni a cap de les altres partides del pressupost municipal. Que no siguin relatives a actuacions de manteniment, que no plantegin accions insostenibles –és a dir, que no comprometin les necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les generacions presents i futures–, que no plantegin accions d’exclusió social i que siguin d’interès general i de gaudi per a tota la població, no només per col·lectius específics i determinats. Aquestes són algunes de les limitacions que s’han posat en la presentació de les propostes ciutadanes.



Quan es tanqui el període de recepció de les propostes, l’Ajuntament encetarà diverses sessions de debat als tres nuclis del municipi durant els dies 20, 25 i 27 d’octubre. Després d’això, del 10 d’octubre al 18 de novembre, s’obrirà la part d’anàlisi i avaluació de les propostes per descartar totes aquelles que siguin inviables. Serà un treball que realitzarà el personal tècnic municipal. La responsabilitat tornarà, però, ràpidament a la ciutadania, ja que de l’11 al 20 de gener de 2017 començarà el procés de votació popular. Aquesta votació es durà a terme a través de tres formularis que contindran les propostes referents a cadascun dels tres nuclis de la població. Al seu torn, els formularis mostraran també les d’àmbit general.



En la votació podrà participar tota la població empadronada a la localitat que sigui major dels 16 anys (nascuda abans del 31 de desembre del 2000). Tot el procés es tancarà del 6 al 10 de febrer, quan es presentaran les propostes triades.