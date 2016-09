El Vitrum arriba a la seva tercera edició amb una cinquantena d'activitats

Una de les novetats serà la posada en marxa del reconeixement al Vidrier d'honor, que enguany s'entregarà a Empar Moliner

Redacció

Actualitzada 26/09/2016 a les 10:48

Vimbodí i Poblet acollirà el cap de setmana de l’1 i 2 d’octubre la III Festa del Vidre Artesà, VITRUM. Aquesta nova edició de l’esdeveniment, que inaugurarà el conseller d’Empresa de la Generalitat, Jordi Baiget, comptarà amb una cinquantena d’activitats per a tots els públics. Una de les novetats d’enguany és el nomenament de la primera Vidriera d’honor de la festa, que en aquest cas serà l’escriptora i periodista Empar Moliner, un reconeixement que es preveu que tingui continuïtat en les properes edicions. També s'iniciarà el primer concurs d'allioli, i augmentaran les exhibicions de vidre bufat amb els mestres vidriers Igor Obeso (País Basc), Diego Rodríguez (Segòvia), Manuel García (Almeria) i Ferran Collado (Barcelona), que s'afegiran al de Vimbodí, Paco Ramos.



La part musical de la tercera edició d’aquesta festa, el Vitrumusical, enguany anirà a càrrec de Binarium Duo, que interpretarà un repertori que fusionarà la música amb les exhibicions de vidre dels mestres vidriers creat per a l’ocasió. Per altra banda, també es realitzarà l’activitat «De 1.000º a 0º», en la que l’artista barceloní Ivan López crearà una escultura de gel en representació d’alguna de les peces del Museu del Vidre. També hi haurà una exposició de joies fetes de vidre pels alumnes de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i una conferència a càrrec de l’artesana vitrallera Loli Lafuente sobre la creació de vitralls.



Aquesta sèrie d’activitats es completaran amb jocs infantils, conta-contes, l'esmorzar popular, el concurs de beure amb porró amb estil, l'Abraçat 3.0 (al carrer de les Abraçades, un dels més estrets de l'Estat), visites al Museu i Forn del Vidre i el tradicional mercat d'artesania, entre d’altres.