Tres ferits per l'explosió d'una bossa de petards al correfoc de Vandellòs

Així va quedar la zona on es va encendre la bossa.

Els fets van tenir lloc dissabte al vespre, quan un sarró ple de carretilles es va encendre i va causar ferides de primer grau a una diable

Actualitzada 26/09/2016 a les 15:14

El correfoc celebrat dissabte al vespre a Vandellòs va acabar amb tres ferits –una noia de 23 anys en estat menys greu, una dona de 37 lleu i un nen de 13 anys que va ser donat d'alta in situ–, després d’explotar una bossa plena de carretilles del Grup de Diables de l’Espluga de Francolí a la plaça dels Doctors Gil-Vernet. Els fets van passar durant l’última encesa de tots els grups de foc que participaven al correfoc de Vandellòs. Des de la colla, es desconeix si va ser una espurna o una carretilla la que va anar a parar a una de les bosses que estava plena de carretilles. Segons expliquen alguns testimonis, la noia portava el sarró creuat, la qual cosa va complicar que es pogués desfer de la bossa. «Tot va passar molt de pressa. Encara sort que els fets van passar cap al final, quan ja no portàvem gaire material», explica el president de la colla, Roger Òdena.



La bossa va petar sobre de la noia, provocant-li ferides de primer grau a les mans i a l’abdomen. En un primer moment, una ambulància la va traslladar a l’hospital Joan XXIII de Tarragona, però a primera hora d'aquest diumenge va ser traslladada a la Vall d’Hebron. Actualment està estable. Per altra banda, l’altra ferida va ser traslladada a l’hospital Sant Joan de Reus.