Cambrils, objectiu de les crítiques d'En Peyu a l'APM d'aquesta setmana

La secció Ole Tu del programa de TV3 visitarà el municipi del Baix Camp aquest dimecres

Redacció

Actualitzada 26/09/2016 a les 19:32

Cambrils es convertirà en protagonista dels comentaris i les burles d'En Peyu a la secció Ole Tu, del programa emès per TV3 Alguna Pregunta Més (APM). D'aquesta manera aquest dimecres, a partir de les 10 de la nit, tothom que vulgui descobrir les rareses que alberga Cambrils tenen una cita amb el programa.



Però aquesta no és la primera vegada que En Peyu aterra a Cambrils. El 18 de desembre del 2013, l'APM ja va emetre un viatge que la secció Ole Tu va realitzar al municipi del Baix Camp. En aquella ocasió, En Peyu criticava les estàtues de les sirenes que es troben al passeig Marítim de Cambrils. També descobria un aparcament per a cotxes amb un arbre al mig, un pal d'electricitat que travessava un balcó i una parada d'autobus més estreta del normal.