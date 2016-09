Troben un cotxe bolcat sense ningú a dins

Els fets es van produir el passat dilluns a les 22.20h al quilòmetre 1 de la carretera T-751

Actualitzada 21/09/2016 a les 09:25

Els Mossos d’Esquadra i els Bombers de la Generalitat van rebre el passat dilluns a les 22.20h l’avís d’un accident a la carretera T-751 en el terme municipal de la Masó, concretament al punt quilomètric 1. La sorpresa va ser que en arribar els cossos que s’hi van desplaçar –tres dotacions de bombers d’Alcover i Valls i diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra- van trobar un cotxe Peugeot totalment bolcat en un camp d’avellaners, amb els llums encesos i sense ningú a dins. Per aquest motiu, els agents van fer una recerca pels voltants per trobar als ocupants, sense èxit.



Els Bombers van procedir a donar la volta al cotxe, desconnectar els llums i avisar a la grua, que se’l va endur. Per la seva banda, els Mossos d’Esquadra encara estan fent gestions per tal de localitzar el titular del vehicle. De moment han pogut comprovar que el cotxe no ha estat sostret.