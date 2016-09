Les atraccions de Port Aventura han de ser evacuades en produir-se un tall elèctric

Els usuaris han compartit fotografies, vídeos i informació a través de les xarxes socials

Actualitzada 21/09/2016 a les 19:47

Apagada general de llum a PortAventura. Ha durat uns vint minuts. pic.twitter.com/a3wplYMin3 — Carles||*|| (@carlesmicro) 21 de setembre de 2016

La mayoría de trabajadores de @Portaventura_ES nos han tratado fatal... Es una vergüenza que te atienda gente tan borde y antipática... — Pablo G. Cacho (@pablogcacho) 21 de setembre de 2016

Una baixada de tensió en el subministrament elèctric a PortAventura a primera hora d’aquesta tarda ha obligat a evacuar les atraccions Dragon Khan i Tutuki Splash i a reiniciar moltes altres. L'incident ha obligat també a interrompre alguns dels espectacles que es duien a terme a alguns dels teatres i ha provocat problemes en les àrees de servei. Tot plegat ha generat el malestar de molts dels clients que, ràpidament, han fet publiques les seves queixes a través de les xarxes socials.La baixada de tensió s'ha produït quan faltaven vint minuts per les cinc de la tarda, aproximadament, i ha durat entre deu i quinze minuts, segons asseguren fonts oficials de PortAventura. La majoria d'atraccions han pogut ser reiniciades immediatament o en pocs minuts, però, tal com marca el protocol del parc, altres –com és el cas de la muntanya russa Dragon Khan i l'atracció d'aigua Tutuki Splash– han de ser evacuades prèviament. En aquests casos, tal com han fet aquesta tarda, els operaris han de desplegar les escales laterals per fer baixar una per una totes les persones que hi ha dalt de l'atracció. Aquest procés ha fet que l'incident s'hagi perllongat per espai de quaranta-cinc minuts, segons PortAventura.En el cas de la muntanya russa Shambhala, que té una altura de 76 metres, els trens que efectuaven el recorregut han pogut arribar fins al final, ja que la baixada de tensió els ha agafat en descens i la mateixa inèrcia els ha permès completar-lo. La fallida en el subministrament elèctric ha provocat problemes en el 50% de la totalitat del parc temàtic, però només ha afectat algunes àrees i en diferent mesura. «Algun dels carros on se serveixen begudes o menjar també han tingut problemes per cobrar, però la cosa no ha anat més enllà», ha afegit el responsable de Comunicació de PortAventura, qui reconeix que l'incident ha generat les queixes de molts dels clients que es troben gaudint del parc aquesta tarda. Alguns les han publicat a les xarxes socials. Un usuari de Twitter denunciava, per exemple, del «mal tracte» rebut pel personal del parc durant l'evacuació de les atraccions. PortAventura es troba ara analitzant les causes que han provocat aquesta baixada de tensió en el subministrament elèctric.