La primera jornada del concurs arriba diumenge amb 13 colles castelleres

L’organització decidirà, dissabte després dels pilars caminants de la Mercè i en funció de la previsió meteorològica, si aposten per fer-la en interior

Anna Fortuny

Actualitzada 21/09/2016 a les 21:16

Els nervis per la XXVI edició del Concurs de Castells ja estan a flor de pell. Aquest diumenge donarà el tret de sortida a Torredembarra amb la participació de tretze colles. La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torredembarra, Núria Batet, explicava ahir que «enguany, hem ampliat molt el ventall territorial i estem molts satisfets d’aquesta diada tan emblemàtica amb un format familiar que ens agrada molt».



Els participants seran els Castellers de Figueres, Castellers de Badalona, Castellers de Cerdanyola, Carallots de Sant Vicenç dels Horts, Castellers de Caldes de Montbui, Castellers d’Esparreguera, Minyons de l’Arboç, Salats de Súria, Matossers de Molins de Rei, Castellers del Riberal, Xiquets de Vila-seca, Castellers de Castelldefels i els Nois de la Torre. El director del Concurs de Castells, Xavier González, va explicar que serà, aquest dissabte, «quan decidirem la ubicació de la primera jornada». Cal recordar que, en la passada edició, la pluja va impedir que se celebrés la tercera ronda. Així, després de la celebració dels pilars caminats de Tarragona, durant la diada de la Mercè, «prendrem una decisió al respecte i apostarem per la plaça del Castell o pel pavelló Sant Jordi». A la vegada, va destacar que «en aquesta segona col·laboració entre ajuntaments crec que Torredembarra ha fet un pas molt decidit per posicionar-se».



Pel que fa a la durada de la jornada, Gonzàlez calculava que «abans de les deu del matí ja hi haurà colles que entraran i crec que seria un bon timing si la jornada acabés a les tres de la tarda».



Per la seva banda, la regidora de Festes de l’Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria, subratllava que «les colles petites necessitaven tenir el seu espai dins del Concurs».



D’altra banda, cal recordar que el Concurs de Castells d’enguany comptarà finalment amb 45 colles, fet que se situa com una xifra rècord de participació. El certamen comptarà amb tres colles més de les previstes inicialment, gràcies a la invitació ja anunciada dels xinesos Xiquets de Hangzhou i de la participació dels Xiquets del Serrallo i els Nois de la Torre, que no s’han classificat directament per participar en les jornades del seu municipi. Tenint en compte la condició de colles locals, els tarragonins han estat convidats a actuar a la jornada del dissabte 1 d’octubre a la Tarraco Arena Plaça, mentre que els torrencs prendran part a la jornada del diumenge 25 de setembre a la plaça del Castell.