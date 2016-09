Identificats el llampec més llarg i el que més va durar del món

La URV ha participat en la identificació d'aquests dos nous rècords meteorològics mundials

Actualitzada 21/09/2016 a les 15:28

Un sol llampec que va recórrer una distància horitzontal de 321 quilòmetres a l'estat nord-americà d'Oklahoma el 20 de juny de 2007 és el més llarg que s'ha registrat mai. I 7,74 segons és el temps màxim que ha durat un llampec, produït el 30 d'agost de 2012 al sud de França. Així ho ha determinat el comitè d’avaluació de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), del qual forma part el Centre en Canvi Climàtic (C3) de la URV, representat per la coordinadora, la investigadora Manola Brunet.



Aquesta investigació posa en relleu el fet que, a causa de les contínues millores en la tecnologia i l’anàlisi de la meteorologia i la climatologia, els experts en clima poden supervisar i detectar els fenòmens meteorològics com llampecs amb molt més detall del que mai s’havia pogut fer abans, arribant a identificar aquests dos nous rècords meteorològics mundials.



El comitè d’investigació està format per experts en clima i llampecs dels Estats Units, França, Austràlia, Espanya, Xina, Marroc, Argentina i el Regne Unit, entre els quals hi ha el C3, de la Universitat Rovira i Virgili. Com a part de la seva avaluació, el grup d’estudiosos també va acordar per unanimitat que la definició formal de «descàrrega del llamp» s’ha d’adaptar a una «sèrie de processos elèctrics que es produeixen contínuament» en lloc de l’interval de temps prèviament determinat «d’un segon», com fins ara. La tecnologia i l’anàlisi han millorat fins al punt que els experts poden detectar i vigilar llampecs individuals amb vides molt més llargues que un sol segon.



La validació d’aquests nous extrems i la millora de les xarxes de detecció de llamps mostra que un llampec pot viatjar grans distàncies i, per tant, pot haver-hi perill fins i tot molt lluny de la tempesta originària. Els resultats d’aquest treball de recerca s’han publicat al butlletí de la Societat Americana de Meteorologia. Les millores en la detecció i el seguiment d’aquests esdeveniments extrems han d’ajudar a incrementar la seguretat pública. Aquesta ha estat la primera vegada que els llampecs s’han inclòs a l’arxiu oficial de fenòmens climàtics i meteorològics extrems, del qual es fa càrrec la Comissió de Climatologia de l’OMM i documenta els detalls dels registres de calor, fred, velocitat del vent, pluja, entre altres.