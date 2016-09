Detingut un home per elaboració, cultiu i tràfic de marihuana

L'home, de 39 anys i veí de Montroig, va ser detingut el passat dilluns

La Guardia Civil de Tarragona en col·laboració amb la Policia Local de Mont-roig del Camp va detenir el passat dilluns un home de 39 anys i veí de Mont-roig del Camp com a autor d’un delicte contra la salut pública per cultivar gairebé 300 plantes de marihuana en una finca del municipi.



La investigació es va iniciar el mes d’agost, quan diversos veïns van alertar d’una connexió il·legal del subministre elèctric i d’aigua en un pou subterrani d’una finca rural de Mont-roig. Després de fer les comprovacions pertinents, el passat dilluns a les 9h els agents van personar-se a la finca. En l’indret es va descobrir oculta en un canyar una plantació de 87 plantes de gran mida llestes per a recollir. Dins de la caseta existent a la finca també hi van trobar una plantació d’interior amb unes altres 150 plantes en diferents fases de creixement, 1.100 grams de cogollos assecant-se, dues bàscules de precisió i el material necessari per tal de realitzar el cultiu intensiu.



El detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric va ser posat en llibertat amb càrrecs a disposició del Jutjat d’Instrucció número tres de Reus.