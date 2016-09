Detingut l'home que aquest dilluns va agredir sexualment una dona a la Nou de Gaià

L'individu té 44 anys i ha estat detingut a Salomó

Redacció

Actualitzada 21/09/2016 a les 18:31

Els Mossos d'Esquadra han procedit, aquest dimecres al voltant de dos quarts de tres de la tarda, a la detenció del presumpte autor d'una agressió sexual a una dona aquest passat dilluns a la Nou de Gaià. El cos policial ha localitzat l'individu, que té 44 anys i és d'origen portuguès, al municipi de Salomó. Tot i això, el seu domicili és desconegut.



Els fets van tenir lloc el passat dilluns, quan una veïna de la Nou de Gaià d'uns 50 anys va denunciar l'agressió ocorreguda a la carretera que uneix Vespella de Gaià amb la Nou. Els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació per tal d'identificar i detenir l'agressor. Internet i les xarxes socials es van convertir, de seguida, en una aportació constant de pistes sobre com era l'agressor. Segons alguns testimonis, es tractava d'un home que conduïa un vehicle de la marca Opel i de color gris fosc. Aquest seria alt, prim, i tal com s'ha confirmat, d'origen portuguès. També es va dir que en el moment dels fets duia una granota de color blau fosc, una jaqueta de color blau clar i una gorra.