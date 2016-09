Arribaran des d’Àustria, Itàlia, Holanda, Bèlgica i Grècia, alguns d’ells, amb vol directe a l’Aeroport de Reus

Redacció

Actualitzada 20/09/2016 a les 17:10

Els primers turistes procedents de Viena han arribat, aquest cap de setmana a Salou, en una operativa que neix de la mà de l’empresa turoperadora grega Travel Factory. Properament, es desplaçaran fins a la capital de la Costa Daurada més vols amb turistes belgues, suïssos, italians o grecs, i tots ells s’allotjaran en hotels del municipi.



Així doncs, amb aquest primer vol xàrter que ha aterrat a l’aeroport de Reus aquest passat dissabte s’aconsegueix gestar una nova línia de turisme sènior a la localitat costera que tot just s’ha engegat aquesta segona quinzena de setembre i que continuarà fins a finals de novembre, acollint un total de 1.500 turistes, i arrencarà de nou de cara a Setmana Santa i fins al mes de juny.



Pel regidor de Turisme, Benet Presas, «és una gran novetat d’aquesta tardor per tal d’allargar i desestacionalitzar la temporada». «De moment s’esperen rebre entre 4 i 6 mil turistes sènior, durant el primer any, amb la previsió de créixer en un futur proper», ha comentat el regidor.



Aquesta operació és fruit d’una acció coordinada pel Patronat de Turisme de Salou, la Taula Estratègica de l’Aeroport, i amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, després de la participació al Forum Europe Senior Tourism el passat mes de desembre.