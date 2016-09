La Fiscalia investiga l'Ajuntament per presumptes contractacions irregulars d'obres

PxC va denunciar que la regidora de CiU Eva Serramià va adjudicar diversos contractes al seu marit quan era funcionària

Actualitzada 20/09/2016 a les 15:25

La Fiscalia Anticorrupció de Tarragona investiga si l’Ajuntament del Vendrell va adjudicar obres públiques de forma irregular durant els anys 2009 i 2010. El cas neix d’una denúncia del grup municipal de Plataforma per Catalunya presentada el maig de 2015, acusant l’actual regidora de CiU Eva Serramià d’haver afavorit l’adjudicació d’obres al seu marit quan ella era funcionària i participava de la mesa de contractació.



Tot i que inicialment el cas va ser arxivat, PxC va demanar a la Fiscalia que reobrís la investigació i aquest dimarts els Mossos d’Esquadra s’han personat a l’ajuntament per requerir els expedients de les obres adjudicades presumptament de forma irregular. Des del consistori recorden que abans de l’arxivament ja havien facilitat la documentació requerida a l’inici de la investigació i asseguren que aquest dimarts han entregat tota la informació sol•licitada, “amb la voluntat de col•laborar amb els estaments oficials”.



La denúncia de PxC assegura que la regidora Eva Serramià, quan era Cap de Servei de Secretaria i Contractació, va afavorir l’adjudicació d’obres a l’arquitecte Frederic Porta, qui aleshores era el seu marit. Segons la formació política, el conjunt d’obres adjudicades presumptament de forma irregular entre els anys 2009 i 2010 formaven part dels plans FEIL i FEOS i ascendien a més d’1’8 milions d’euros.



Des de Plataforma per Catalunya denuncien el fet que Serramià no s’hagués absentat de les votacions a la mesa de contractació en el moment de les adjudicacions d’obres, donat que el seu marit era un dels arquitectes aspirants. Al mateix temps, a la denúncia, PxC també apunta la possibilitat que Frederic Porta hagués disposat d’informació confidencial per tal de poder presentar la millor oferta vers els seus competidors i obtenir així l’adjudicació del contracte.



D’aquesta manera, PxC acusa Eva Serramià de delictes de prevaricació, tràfic d’influències i malversació de fons públics. La Fiscalia va obrir Diligències el maig de 2015, setmanes després de la presentació de la denúncia, i va requerir informació a l’Ajuntament del Vendrell, que va emetre un informe negant qualsevol irregularitat. Davant la resposta, es va descartar l’existència de cap delicte i el cas va ser arxivat. Amb tot, PxC va demanar la reobertura de la investigació.