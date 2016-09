La fiscalia insta a investigar l'absentisme d'un alumne de 1r d'ESO

L'estudiant va faltar al 70% de les classes

Moisés Peñalver

Actualitzada 20/09/2016 a les 23:43

La Fiscalia de Tarragona ha demanat al Jutjat Degà del Vendrell que obri diligències prèvies per tal d’esbrinar si existeix responsabilitat penal per part de la mare d’un estudiant d’ESO que no va assistir al 70 per cent de les classes del curs passat (2015-2016). El Ministeri Fiscal demana que es prengui declaració també a les tutores del menor, nascut el 2003, així com a la tècnica de l’Ajuntament del Vendrell.



La secció de «Protecció del Menor» de la Fiscalia va informar el cap de la Policia Local de l’absentisme mitjançant un informe elaborat per la cotutora i orientadora de 1r d’ESO de l’Institut Mediterrània. En aquests informes es reflecteix que s’ha posat en coneixement de la mare de l’alumne les absències d’aquest. La comunicació també es va dur a terme per part de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament, segons el document fiscal.