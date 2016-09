La fàbrica de galetes Rifacli de Montblanc amplia les instal·lacions

L'alcalde ha assegurat que abans que acabi l'any es podria ampliar alguna altra de les empreses del municipi

L'empresa Rifacli ampliarà les instal·lacions que té a Montblanc. L'ampliació d'aquesta fàbrica de galetes tradicionals i artesanes es farà en dues fases. En la primera fase, l'empresa construirà una nau logística de 3.000 metres quadrats, on a més d'emmagatzemar els seus productes -com ara neules, carquinyolis, etc-, també es guardaran els cucurutxos i les galetes per a gelat d'una empresa europea. Durant la segona fase, s'aixecarà una nau de producció de 3.500 metres quadrats. Les noves instal·lacions es construiran rere l'actual fàbrica, ubicada a l'entrada de Montblanc, en uns terrenys situats entre la carretera i el cementiri, i està previst que les obres comencin durant el mes de febrer del 2017, una vegada hagi finalitzat la campanya de Nadal.



L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, ha destacat que aquesta notícia evidencia que «el teixit industrial de Montblanc ha superat la crisi». El batlle ha recordat que fa uns mesos també es va anunciar l'ampliació de l'empresa Simo i ha avançat que, abans que acabi l'any, es podria anunciar l'ampliació d'alguna altra empresa. Rifacli ampliarà sobre una gran parcel·la de 1.600 metres quadrats, dins de la unitat d'actuació 2, que s'ha d'acabar d'urbanitzar. L'ampliació de les instal·lacions de Rifacli també possibilitarà que s'ordeni la zona del cementiri de Montblanc, ja que s'habilitarà una nova zona d'aparcament de vehicles i es milloraran els serveis